Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Samsunspor, bir galibiyet daha elde etti. Samsunspor, Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Temsilcimizin golleri 18'de Holse, 58'de Emre Kılınç ve 77'de Mouandilmadji'den geldi.

Bu sonuçla Samsunspor, Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde 3. hafta sonunda liderlik koltuğuna yerleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koffi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

16. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Bonello gole izin vermedi.

18. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın defansın arkasına derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Hakem Bulat Sariyev, önce golü ofsayt gerekçesi ile iptal ederken, VAR incelemesi sonrasında orta noktayı gösterdi. 1-0

30. dakikada Emre Kılınç, kaleci Bonello'nun hatası ile bir anda ceza sahası içinde topu önünde buldu. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda defans meşin yuvarlağı kale çizgisinden uzaklaştırdı. Dönen topu Holse, ağlarla gönderdi, hakem Bulat Sariyev, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

45+3. dakikada Holse'nin pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden yandan auta gitti.

Karşılaşmasının ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.

58. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun korner atışında topla buluşan Emre Kılınç, gelişine yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Bonello'nun elleri arasından ağlara gitti. 2-0

65. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda top direk dibinden yandan auta çıktı.

77. dakikada kırmızı-beyazlı takım 3-0 öne geçti. Sol çaprazda ceza sahası içindeki Holse'nin pasında arka direkte Mouandilmadji, boş kaleye topu yuvarladı. 3-0

Karşılaşmayı Samsunspor 3-0 kazandı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Bulat Sariyev, Sergei Vassyutin, Denis Labashov (Kazakistan)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson (Dk. 81 Borevkovic), Makoumbou (Dk. 70 Yunus Emre Çift), Celil Yüksel (Dk. 87 Soner Gönül), Holse (Dk. 81 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 70 Polat Yaldır), Emre Kılınç, Mouandilmadji

Hamrun Spartans: Bonello, Compri (Dk. 71 Xerri), Bjelicic, Polito (Dk. 85 Meijer), Camenzuli, Emerson, Coric, Mbong (Dk. 85 Cadjenovic), Garcia (Dk. 46 Eder), Koffi, Smailagic (Dk. 46 Thioune)

Goller: Dk. 18 Holse, Dk. 58 Emre Kılınç, Dk. 77 Mouandilmadji (Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 22 Mbong (Hamrun Spartans)