BEŞİKTAŞ’TA 20 Ekim’deki olağanüstü kongrede başkanlık için yarışacak olan Ahmet Nur Çebi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lig Radyo’nun sorularını cevaplandıran Çebi şunları söyledi: “7 yıl önce geldiğimizde durum buna yakındı. Yine mali sıkıntılar vardı ve ben elimi taşın altına koydum. Bugün de aday olmaktan başka çarem yoktu.”

TÜM ÜYELERİN GELMESİNİ BEKLİYORUM

“Beşiktaş’ın değerleri erozyona uğramaya devam ediyor. Bunu engellemek için mücadele vermek istiyorum. Faiz yükü azaltılmalı. Özgür oylar kazandığı takdirde devrim yapılacak. 14-15 bin üye var. Genel kurul üyelerinin tamamının gelmesini çok istiyorum. Derneklerimizin hepsi beni arıyor. Gerçekten çok sevilmişim. Bir birleşme olmaz. Kim seçilirse başarı için birlik olmak zorundayız.”

GÜNEŞ’İN YANINDA OLMAM İSTENMEDİ

“Süleyman Seba’dan sonra gelen başkanlar birbirlerini destekleyerek yürüyorlar. Düzen bozulunca son 3 senede katkı verilmem istenmedi. Ben de olmak istemedim. Şenol Güneş ve benim orada olmamı istemediler. Ne transferde görüşüm alındı ne de yapılan işler soruldu. Şenol Hoca’nın yanında durmak için son 1.5 yılı sıkıntılı şekilde geçirdim.”