Konoplyanka, Beşiktaş'tan süre istedi
Beşiktaş’ın sol kanat adaylarından Ukraynalı oyuncu, “Şu an milli maçlara konsantreyim. Eleme maçları bitince kararımı bildireceğim” dedi. Konoplyanka olmazsa alternatif isimler Schürrle ile Ndongala.
KARTAL’DA sol kanat için düşünülen ilk isim olan Konoplyanka, transferi konusunda acele etmiyor. Şu anda Ukrayna Milli Takımı kampında olan Schalkeli oyuncu, transferiyle ilgili sorulara, “Henüz menajerimle niahi konuşmayı yapmadım. Gelen tekliflere göre karar vereceğiz. Milli maçlardan sonra menajerimle konuşacağım ve ondan sonra karar vereceğim” dedi. Beşiktaş yönetimi Konoplyanka’dan olumsuz cevap gelmesi halinde rotayı önce Schürrle’ye çevirecek. Fener’in de listesinde olan Dortmundlu Schürrle’nin yanı sıra Genk’te forma giyen Dieumerci Ndongala da sol kanat için bir diğer alternatif.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.