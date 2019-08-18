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Konoplyanka, Fenerbahçe yolunda

Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.

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YENİDEN Yevhen Konoplyanka iddiası. Alman basınından Sport1, Konoplyanka’nın, artık Fenerbahçe’ye yakın olduğunu duyurdu. Ezeli rakip Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği, ancak maliyetten dolayı geri adım attığı Ukraynalı, kesin olarak Schalke’de düşünülmüyor. Konoplyanka’nın, Teknik Direktör David Wagner’in beklentilerini karşılamadığı da belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu ile Alman ekibi arasındaki sözleşme sezon sonunda tamamlanıyor. Haberde Beşiktaş’ın daha fazla Konoplyanka için mücadele etmeyeceği belirtilirten, oyuncunun F.Bahçe’ye gideceği vurgulandı.
 
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