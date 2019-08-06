Konoplyanka için top Schalke’de
KARTAL, forvete takviye için uzun süredir peşinde olduğu Yevhen Konoplyanka için kulübü Stuttgart’a son teklifini yaparak beklemeye geçti.
Beşiktaş yönetimi 4 milyon euro bonservis bedeli isteyen Almanlar’a “2 milyon euro verebiliriz. Bu çıkabileceğimiz son nokta” diyerek cevap beklemeye başladı. Bu arada Manchester City’nin Ukraynalı oyuncusu Zinchenko, vatandaşı Konoplyanka’ya “Come to Beşiktaş” çağrısında bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.