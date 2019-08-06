Konoplyanka için top Schalke’de

Beşiktaş yönetimi 4 milyon euro bonservis bedeli isteyen Almanlar’a “2 milyon euro verebiliriz. Bu çıkabileceğimiz son nokta” diyerek cevap beklemeye başladı. Bu arada Manchester City’nin Ukraynalı oyuncusu Zinchenko, vatandaşı Konoplyanka’ya “Come to Beşiktaş” çağrısında bulundu.