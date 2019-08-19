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Konoplyanka’da bonservis pürüzü

BEŞİKTAŞ’IN renklerine bağlamak için çaba harcadığı Yevhen Konoplyanka için Schalke 04 ile yürüttüğü görüşmelerde pürüz çıktı.

  • Star Spor
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Siyah-Beyazlılar’ın her konuda anlaşmaya vardığı Ukraynalı kanat oyuncusuna Alman kulübünün 5 milyon euroluk bonservis ücretinde ısrar etmesi yüzünden imza attıramadığı bildirildi. Schalke’nin 2 milyon euroyu kabul etmemesi durumunda Beşiktaş’ın Konoplyanka transferini askıya alacağı öğrenildi.

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