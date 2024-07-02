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Spor

Konrad Laimer: Ne pahasına olursa olsun bu maçı kazanmak istiyoruz

Avusturya Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Konrad Laimer, Türkiye ile oynanacak olan son 16 turu maçı öncesinde konuştu.

2 Temmuz 2024 Salı 11:42 - Güncelleme:
Konrad Laimer: Ne pahasına olursa olsun bu maçı kazanmak istiyoruz
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Avusturya Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Konrad Laimer, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Laimer'in açıklamaları;

"Kendi oyunumuzda olduğumuzda ne kadar iyi oynayabileceğimizi her zaman biliyorduk. Son bir ya da iki yılda, daha büyük takımlara karşı bile, üst düzey oyunumuzu sergileyebileceğimizi sık sık gösterdik. Karanlık at olup olmamamız hiç kimse için önemli değil, hatta kendimiz için bile. Biz sadece oyunumuzu oynamaya devam etmek, daha da ileri götürmek ve mümkün olduğunca ileri gitmek istiyoruz."

(Maçın oynanacağı eski takımı Leipzig'in stadyumuna geri dönüş) "Altı yıl oynadığım bir yere dönmek harika bir duygu. Stadın içini dışını bildiğimi hissediyorum. Geçmişte orada çok fazla maç oynadım. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Tottenham'a karşı kazanmıştık; Sabi[Sabitzer]iki gol atmıştı. Covid öncesindeki son maçtı, bu yüzden hafızama kazındı. Union Berlin'e karşı oynadığımız ve Almanya Kupası finaline çıktığımız maç da çok özeldi."

(Avusturya'nın ilk kez çeyrek finale yükselmesi) "Her bir oyuncudan büyük bir performans ve büyük bir kararlılık gerektiğini biliyoruz. Ancak takım olarak ne kadar iyi oynadığımızı biliyoruz ve başlamak için sabırsızlanıyoruz. Kazanmak herkes için büyük bir anlam ifade edecek. EURO'nun özel olduğunu fark ediyorsunuz. Çok uzun zamandır birlikteyiz, bu turnuvaya hazırlanmak için çok çalıştık ve şimdi birlikte nasıl oynadığımızı ve taraftarlardan gelen coşkuyu ve her şeyi görüyorsunuz."

(Rakip Türkiye) "EURO'da son 16 turuna kaldığımızı gösteren çok yoğun bir maç olacak. Herhangi bir hediye olmayacak. Ya kazanırsınız ya da evinize dönersiniz ve iki takım da bunu sahada gösterecek. Herkes ne pahasına olursa olsun bu maçı kazanmak istiyoruz, hepimiz bu yüzden buradayız. Kendi oyun tarzımızı onlara kabul ettirmek ve oyunumuza sadık kalmak istiyoruz. Eğer bunu yaparsak, %100 eminim ki galip geleceğiz."

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