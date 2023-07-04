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Spor

Konrad Michalak Eyüpspor'da

Spor Toto Süper Lig'in iddialı takımlarından Eyüpspor, Konyasporlu kanat oyuncusu Konrad Michalak ile anlaşma sağladı.

4 Temmuz 2023 Salı 10:23 - Güncelleme:
Konrad Michalak Eyüpspor'da
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Spor Toto Süper Lig'in kapısından dönen Eyüpspor, transferi hızlı açtı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'den bir isimle kadrosunu takviye etti.

KULÜBÜYLE ANLAŞILDI

Sabah'ın haberine göre Eyüpspor'un Konyasporlu kanat oyuncusu Konrad Michalak ile anlaştığı belirtildi. Konyaspor'la 2024'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcu için kulübüyle el sıkışan Eyüpspor, oyuncudan da 'okey' aldı.

Polonyalı futbolcunun teknik direktör Arda Turan'ın isteğiyle transferinin gerçekleştirildiği kaydedildi. Ancak Konyaspor ve Konrad Michalak'a ne kadarlık bir ücret teklif edildiği bilgisi ise mevcut değil.

TÜRKİYE'DE 3 TAKIMDA OYNADI

Piyasa değeri 1.7 milyon euro civarında olan sağ kanat oyuncusu, sol kanat ve forvet olarak da görev yapabiliyor. Konyaspor'a geçen sezon başında Akhmat Grozny takımından transfer olan Michalak'a daha önce Türkiye'de Çaykur Rizespor ve Ankaragücü formalarını da giydi.

Bunun dışında Legia Varşova, Lechia Gdansk, Wisla Plock takımlarında oynadı. Polonya'nın genç milli takımlarında forma giyen Kondrad Michalak'ın yakında İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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