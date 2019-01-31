Konstantinos Mitroglou sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'ın yeni transferi Konstantinos Mitroglou sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın bugün görüşmelere başladığını açıkladığı Mitroglou sağlık kontolünden geçirildi.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şöyle;
Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
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