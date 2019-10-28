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Konya mimarı Rodrigues

Yeşil Burun Adalı oyuncu, Konya’ya karşı sergilediği futbol ve attığı golle taraftarı mest etti. Fenerliler’in “Konya mimarı” yakıştırması yaptığı Rodrigues için eski takımı G.Saray’dan da pişmanlık mesajları geldi.

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STAR

FENERBAHÇE’NİN sezon başında Al İttihad’dan 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Garry Rodrigues, Konyaspor maçındaki performansıyla parmak ısırttı. Galatasaray’da oynadığı dönemde attığı goller ve asistleriyle Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Yeşil Burun Adalı oyuncu, 6 Ocak 2019’da 9 milyon euroya Al İttihad’a satılmıştı. Kulübü ekonomik sıkıntıya düşünce Fener’e gelen Rodrigues, Konya karşısında sol koridoru adeta hallaç pamuğu gibi atarken, hem ilk golü kaydetti hem de Ozan’a asist yaparak galibiyetin mimarı oldu. Taraftarların bu yüzden “Konya mimarı” yakıştırması yaptığı 28 yaşındaki futbolcu için eski takımı G.Saray’ın taraftarlarından sosyal medyada “Rodrigues, Babel’den çok daha iyi kanat. Rodrigues şampiyonluk modunu açmış” gibi pişmanlık mesajları atıldı.

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