Konya'da 4 gol var, kazanan yok

Süper Lig'in 15. haftasında Arabam.com Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Torku Arena'da oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Konyaspor'un iki golünü de 22. ve 90+10. dakikalarda penaltıdan Amir Hadziahmetovic kaydetti. Alanyaspor'a golleri ise 65. dakikada Furkan Bayır ve 78. dakikada Ahmet Hasan Mahcub'dan (P) geldi.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 25 puana, Alanyaspor ise 18 puana ulaştı.

Gelecek hafta Konyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Michalak'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Furkan Bayır'ın topa müdahalesinin ardından hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu VAR'da inceledi. Şimşek, pozisyonda Furkan Bayır'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. 21'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı, yeşil-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada ceza sahası içinde Pereira'nın pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

61. dakikada ceza sahası içerisinde topu alan Michalak'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

64. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Kazanılan kornerde ceza sahası içerisinde topa kafayla vuran Furkan Bayır, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

74. dakikada Yusuf Özdemir'in pasında ceza sahası sol çaprazından Candeias'ın vuruşunda Calvo'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ahmed Hassan, takımını öne geçiren golü attı: 1-2.

90+8. dakikada kaleci Runarsson'un ceza sahası içerisinde topa yükselen Diouf'a müdahalesi sonrası hakem Bahattin Şimşek, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo (Dk. 87 Kahraman Demirtaş), Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Pavicic (Dk. 46 Paz), Soner Dikmen (Dk. 68 Diouf), Bytyqi (Dk. 76 Muric), Muhammet Demir (Dk. 87 Ikpeazu)

CORENDON ALANYASPOR: Runarsson, Fatih Aksoy, Leroy Fer, Furkan Bayır, Pereira (Dk. 58 Yusuf Özdemir), Umut Güneş (Dk. 73 Doumbia), Lusamba, Zinedine Ferhat (Dk. 58 Candeias), Efkan Bekiroğlu (Dk. 58 Cavaleiro), Oğuz Aydın (Dk. 87 Balkovec), Ahmed Hassan

GOLLER: Dk. 21 (Penaltıdan) ve 90+8 (Penaltıdan) Hadziahmetovic (Arabam.com Konyaspor), Dk. 64 Furkan Bayır, Dk. 74 Ahmed Hassan (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 43 Ahmed Hassan, Dk. 90+12 Doumbia, Dk. 90+13 Balkovec ve Zinedine Ferhat (Corendon Alanyaspor), Dk. 74 Calvo, Dk. 90+2 Ikpeazu, Dk. 90+11 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor)