Konya'da 4 gol var kazanan yok

Süper Lig'de 17. hafta maçında arabam.com Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Konyaspor'un gollerini 21. dakikada Muhammet Demir ve 56. dakikada Amir Hadziahmetovic kaydetti. Konuk ekip Sivasspor'un golleri 33. dakikada Max Gradel (penaltı) ve 79. dakikada Charilaos Charisis'ten geldi.

Sahasında dört maçtır kazanamayan Konyaspor puanını 26 yaptı. Sivasspor da puanını 15'e yükseltti.

Süper Lig'de hafta sonu Konyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sivasspor haftayı 'Bay' geçecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında Diouf'un kafa vuruşunda top Ali Şaşal Vural'da kaldı.

20. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Michalak'ın ceza sahası içinde şutu üstten auta gitti.

21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Diouf'un ara pasına hareketlenen Muhammet Demir'in ceza sahası girişinde sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.

33. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Calvo'nun ceza sahası içinde müdahalesinde N'jie'nin yerde kalması üzerine hakem Ümit Öztürk, penaltıya hükmetti. Gradel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada yeşil beyazlılar öne geçti. Demir Grup Sivassporlu Robin Yalçın'ın ceza sahasında elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Hadziahmetovic'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

65. dakikada sol kanattan hızlanan Guilherme'nin ortasında altıpas önünde topa bekletmeden vuran Amilton, müsait pozisyondan yararlanamadı.

71. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza yayı üzerinde kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

79. dakikada konuk ekip yeniden eşitliği sağladı. Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan yerden ortasında Charisis'in bekletmeden vuruşunda kale direğine de çarpan top ağlara gitti: 2-2.

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın

ARABAM.COM KONYASPOR: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak (Dk. 87 Ikpeazu), Paz (Dk. 46 Paz), Hadziahmetovic, Amilton (Dk. 79 Muric), Diouf, Muhammet Demir (Dk. 69 Endri Çekiçi)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Keita (Dk. 75 Alaaddin Okumuş), N'jie, Gradel (Dk. 62 Ahmed Musa), Ulvestad, Hakan Arslan (Dk. 62 Charisis), Angielski (Dk. 86 Uğur Çiftçi)

GOLLER: Dk. 21 Muhammet Demir, Dk. 56 Hadziahmetovic (Penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor), Dk. 33 Gradel (Penaltıdan), Dk. 79 Charisis (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Dk. 4 Paz, Dk. 42 Muhammet Demir, Dk. 90+3 Ikpeazu, Dk. 90+4 Endri Çekiçi (Arabam.com Konyaspor), Dk 90+2 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)