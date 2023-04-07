Konya'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Konyaspor, 24. dakikada Muhammet Demir ile öne geçti. Antalyaspor bu gole 45. dakikada Haji Wright ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor 36, Antalyaspor 29 puana yükseldi.

Konyaspor, gelecek hafta Gaziantep FK ile oynayacağı için haftayı maç yapmadan geçecek. Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

24. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Moreno'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diouf'un bekletmeden vuruşunda kaleci Leite, topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

44. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında Wright'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

45+1. dakikada topla hareketlenen Wright'ın ceza sahası çizgisinden sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)