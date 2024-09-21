Konya'da sessiz gece

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Konyaspor, konuk ettiği Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
19'uncu dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
20'nci dakikada Pritchard'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutu kaleci Slowik'te kaldı.
33'üncü dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında topla buluşan Charisis'in şutunu kaleci güçlükle kurtardı.
59'uncu dakikada ceza alanı sol çaprazından Oğulcan Ülgün'ün içeriye ortasında topla buluşan N'dao'nun şutunu kaleci uzaklaştırdı.
65'inci dakikada Umut Nayir'in ceza alanı sol tarafından içeriye gönderdiği topa yükselen Pedrinho'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.
70'inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Emrah Başsan rakiplerini çalımlayarak şutunu kaleci kornere çeldi.