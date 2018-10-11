Konyaspor - Beşiktaş U21 maçındaki cezalar belli oldu

ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu OĞUZHAN NEMLİ'nin, 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ERDON DACI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA ÖZKAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ALİ AYHAN CEBECİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu MUSA AYDIN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu YASİN SÜLÜN'ün, 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu BERKE DOĞUKAN ÖNDE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."