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Konyaspor - Beşiktaş U21 maçındaki cezalar belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kavgayla biten Atiker Konyaspor-Beşiktaş U21 maçının ardından faturayı kesti. Konyaspor U21 takımından 5 oyuncuya 5'er maç men, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Yasin Sülün'e ise 3 maç men cezası verildi.

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ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu OĞUZHAN NEMLİ'nin, 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ERDON DACI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA ÖZKAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ALİ AYHAN CEBECİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu MUSA AYDIN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu YASİN SÜLÜN'ün, 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu BERKE DOĞUKAN ÖNDE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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