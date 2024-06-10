İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2024 Pazartesi / 4 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4641
  • EURO
    34,9365
  • ALTIN
    2400.65
  • BIST100
    10071.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor, 2024-2025 sezonu kombineleri satışta
Spor

Konyaspor, 2024-2025 sezonu kombineleri satışta

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor'un 2024-2025 sezonu kombine biletleri satışa çıktı.

IHA10 Haziran 2024 Pazartesi 13:10 - Güncelleme:
Konyaspor, 2024-2025 sezonu kombineleri satışta
ABONE OL

Trendyol Süper lig ekiplerinden Konyaspor, 2024-2025 sezonu kombine biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuzun Süper Lig 2024-2025 sezonunda iç sahada oynayacak karşılaşmalarda geçerli olacak kombine bilet fiyatları belirlendi. 24 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 11.00'de ön satışlar, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü ise genel satış başlayacaktır" denildi.

2024-2025 sezonu kombine fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribünü üst VIP A-C blok 20 bin TL, batı tribünü alt VIP D blok 25 bin TL, C-E blok 20 bin TL, batı tribünü alt B-F blok 15 bin TL, A-G blok 10 bin TL, batı tribünü üst B-C blok 10 bin TL, A-D blok 7 bin 500 TL, doğu tribünü alt D blok 6 bin TL, C-E blok 5 bin TL, B-F blok 4 bin TL, A-G blok 3 bin TL, doğu tribünü üst D blok 5 bin TL, E-C blok 4 bin TL, B-F blok 3 bin TL, A-G blok 2 bin TL, kale arkaları alt bin TL, kale arkaları üst 800 TL"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.