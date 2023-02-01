Konyaspor: 3 - İstanbulspor: 1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, İstanbulspor'u ağırlayacak. Yarın saat 17.00'de Konya Büyükşehir Stadı'nda başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Konyaspor, geride kalan 20 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 27 puan toplarken, İstanbulspor ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 15 puan elde etti. Müsabaka öncesinde yeşil-beyazlılar 8. sırada, İstanbul ekibi ise 18. basamakta bulunuyor.

6. RANDEVU

Konyaspor ile İstanbulspor, bu mücadeleyle beraber Süper Lig tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 5 maçta Konyaspor 3 kez sahadan galip ayrılırken, İstanbulspor ise 1 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Konyaspor 11 kez gol sevinci yaşarken, İstanbulspor ise 7 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 2 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar sahasındaki karşılaşmalarda 2 gol atarken, sarı-siyahlılar da 3 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele, konuk ekibin 4-0'lık galibiyeti ile sona ermişti.

KONYASPOR 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Konyaspor, Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, bu maçın ardından oynadığı 6 müsabakada 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı. Konya temsilcisi söz konusu mücadelelerde Alanyaspor, Sivasspor ve Fatih Karagümrük ile berabere kalırken, Beşiktaş, Ankaragücü ve Medipol Başakşehir'e de yenildi.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Yusuf Bozdağan ve Cem Özbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

Ümit Öztürk'ün son Konyaspor müsabakası, 4 Ocak 2023 tarihinde oynanan ve 2-2 berabere biten Sivasspor maçıydı.