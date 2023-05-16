Konyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor evinde karşılaştığı Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Cebrail'in ortasında arka direkte Alejandro Pozuelo'nun gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
24. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Michalak'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
45. dakikada ceza sahasına yakın noktada topla buluşan Umut'un şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Moreno'nun defansın arasına attığı pasa hareketlenip kaleciyle karşı karşıya kalan Mahir'in şutunu kaleci Runarsson kurtardı.
54. dakikada kaleci Ronnarsson'un hatası sonrası sol kanatta topla buluşan Guilherme, bekletmeden topu ceza sahası içerisine ortaladı. İçeriye hareketlenen Soner topun gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
57. dakikada ceza sahası çizgisine yakın noktada serbest vuruş kazanan Alanyaspor'da topun başına Oğuz Aydın geçti. Oğuz'un şutunu kaleci Sehic uzanarak kornere çeldi.
63. dakikada yaklaşık 30 metreden Oğuz Aydın kaleyi yokladı, kaleci Sehic topu kornere çeldi.
74. dakikada ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Pozuelo'nun şutu, defans oyuncusuna da çarpıp ağlarla buluştu. 0-3
85. dakikada Eduardo'nun serbest vuruştan kullandığı şutta meşin yuvarlak direğe takıldı.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Deniz Caner Özaral xx, Hüseyin Aylak xx
Corendon Alanyaspor: Runarsson x, Pereira x (Leroy Fer dk. 46 x), Furkan Bayır xx, Feddal x, Balkovec x (Yusuf Özdemir dk. 71 x), Lusamba xx, Umut Güneş xx (Eduardo dk.70 x) Efecan Karaca xx, Candeias xx, Oğuz Aydın xx (Erencan dk. 90+2 ?), Koulouris x
Yedekler: Ahmet Gülay, Ümit Akdağ, Fatih, Çağan, Doumbia, Yusuf Karagöz
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Konyaspor: Sehic xx, Cebrail Karayel xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Bouchalakis xx, Michalak xxx (Muric dk.82 x), Pozuelo xxx (Oğulcan dk.78 x), Moreno xx (Mehmet Ali dk. 82) Mahir Emreli x (Mame Diouf dk.64 x)
Yedekler: Erhan, Yasir Subaşı, Uğurcan, Pavicic, Kahraman, Bruno Paz
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Pozuelo (dk.15 ve 74), Soner Dikmen (dk. 54) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Umut, Yusuf Karagöz, Oğuz Aydın, Lusamba, Leroy Fer (Alanyaspor), Calvo, Bouchalakis (Konyaspor)