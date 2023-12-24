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Spor

Konyaspor 3 puanı penaltılarla kazandı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u Sokol Cikalleshi'nin penaltı golleriyle 2-0 mağlup etti.

24 Aralık 2023 Pazar 16:02 - Güncelleme:
Konyaspor 3 puanı penaltılarla kazandı
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Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı Konyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 63'te Sokol Cikalleshi attı. Cikalleshi, iki golünü de penaltıdan attı.

Konyaspor, bu sonucun ardından 18 puana yükseldi. Kayserispor, 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Cardoso'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, kaleci Bernardoni gole izin vermedi.

45+2. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası önünden ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bernardoni'nin uzun pasına hareketlenen Moreno, ceza sahası içinde Bilal Beyazıt'ın müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Cikalleshi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

63. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Bahoken'in Uğurcan Yazğılı'ya müdahalesinde hakem Bahattin Şimşek, yeniden beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışını kullanan Cikalleshi, topu ağlara gönderdi: 2-0.

75. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Bahoken'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, VAR incelemesinde, pozisyon öncesinde Kartal Kayra Yılmaz'ın Cicaldau'ya yaptığı faul gerekçesiyle golü iptal etti.

89. dakikada ceza sahasına hareketlenen Mane'nin vuruşunda direkten dönen topu önünde bulan Bahoken'in şutunda kaleci Bernardoni, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Kamil Çetin

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı (Dk. 90 Rak), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Prip (Dk. 87 Cebrail Karayel), Cicaldau (Dk. 81 Nzonzi), Moreno (Dk. 87 Yasir Subaşı), Cikalleshi (Dk. 81 Oliveira)

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 84 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek (Dk. 71 Mane), Cardoso, Karimi, Morte (Dk. 58 Bahoken), Thiam

Goller: Dk. 50 ve Dk. 63 Cikalleshi (Penaltılardan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Karimi, Dk. 47 Bilal Beyazıt, Dk. 75 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+6 Gökhan Sazdağı (Mondihome Kayserispor), Dk. 77 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)

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