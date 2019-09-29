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Konyaspor 3 puanı son saniyede kaptı

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, evinde ağırladığı Kayserispor'u son dakikada gelen penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Konyaspor'un gollerini penaltıdan Jevtovic ve Milosevic kaydederken, Kayserispor'un golünü Shengelia (KK) attı.

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Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor, 2-1'lik skorla kazandı Kayserispor, 9. dakikada Levan Shengelia'nın kendi kalesine attığı golle öne geçerken, 45'te Deni Milosevic eşitliği sağladı
 
VAR KARARI İLE GELEN GOL
 
Konyaspor - Kayserispor maçının 90+7 dakikasında hakem Alper Ulusoy'un VAR incelemesi sonucunda Konyaspor penaltı kazandı. Kayserispor ceza sahasında Skubic ve Bilal'in hava topu mücadelesinde elle oynama tespit eden hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. Marko Jevtovic fileleri sarsarak takımına 3 puanı getirdi.
 
Gol sonrasında karşılaşmada gergin anlar yaşandı. Öte yandan Alper Ulusoy uzatma dakikalarında Kayserispor'dan Mensah ve Henrique'ye kırmızı gösterdi
 
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 9 yaparken, Kayserispor 3 puanda kaldı. Sarı kırmızılılar 6 hafta sonunda yine kazanamad. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

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