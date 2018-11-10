Konyaspor 5 hafta sonra kazandı! 2-0
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Atiker Konyaspor ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü karşılaştı
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Atiker Konyaspor ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibinin gollerini 55. dakikada kendi kalesine Ricardo Faty ile 77'de Fofana kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 5 hafta sonra kazanarak puanını 17 yaparken, Ankaragücü'nün 3 maçlık galibiyet serisi son buldu ve 19 puanda kaldılar
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek
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