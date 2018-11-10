Konyaspor 5 hafta sonra kazandı! 2-0

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Atiker Konyaspor ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibinin gollerini 55. dakikada kendi kalesine Ricardo Faty ile 77'de Fofana kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 5 hafta sonra kazanarak puanını 17 yaparken, Ankaragücü'nün 3 maçlık galibiyet serisi son buldu ve 19 puanda kaldılar

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek