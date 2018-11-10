Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Konyaspor 5 hafta sonra kazandı! 2-0

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Atiker Konyaspor ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü karşılaştı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Atiker Konyaspor ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibinin gollerini 55. dakikada kendi kalesine Ricardo Faty ile 77'de Fofana kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 5 hafta sonra kazanarak puanını 17 yaparken, Ankaragücü'nün 3 maçlık galibiyet serisi son buldu ve 19 puanda kaldılar

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA