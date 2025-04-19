Konyaspor, 7 maç sonra deplasmanda kazandı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor'u dış sahada 3-2 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor, 7 maç sonra deplasmanda galip geldi.

Son haftaların formda takımı Konyaspor, sahasında oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Göztepe maçlarından galibiyetle ayrılarak alt sıralardan uzaklaştı. Deplasmanda ise aradığı sonuçları bulamayan yeşil-beyazlı ekip, dış sahadaki son galibiyetini 30 Kasım 2024'te Adana Demirspor'a karşı 1-0'lık skorla almıştı.

Ligin 32. haftasında Mersin Stadyumu'nda oynanan ve geriye düştüğü maçta Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenen yeşil beyazlılar, aylar sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Bu sezon Süper Lig'de dış sahada oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde eden Konyaspor, Hatayspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 40'a çıkararak 8. sıraya yükseldi.

GÖZLER KUPAYA ÇEVRİLDİ

Ligdeki konumunu sağlamlaştırmak isteyen Recep Uçar'ın öğrencileri, 22 Nisan'da sahasında Galatasaray ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında rakibini eleyerek finale yükselmeyi hedefliyor.

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, takımın son haftalardaki iyi oyunun deplasmanda da sürdüğünü söyledi.

Bu sezon 4. deplasman galibiyeti elde ettiklerini vurgulayan Kaymak, 27 Nisan'da Konya'da oynayacakları Adana Demirspor maçında da galip gelerek üst sıralara tırmanışı sürdürmek istediklerini anlattı.

Teknik heyet ve oyuncuların sabırla ve inanarak mücadele ettiklerini aktaran Kaymak, şunları kaydetti:



"Ligde rahat bir konuma geldik. Son haftalarda iyi bir çıkışımız var. Aslında Başakşehir deplasmanında da puanla dönebilirdik ama olmadı. Uzun aradan sonra dış saha galibiyeti elde ettik. Şimdi önümüzde kupa maçı var. Daha önce kupa şampiyonluğu yaşadık. Salı günü evimizde Galatasaray ile önemli bir maça çıkacağız. Burada da zafer kazanıp taraftarımızı ve şehrimizi gururlandırmak istiyoruz. Bu maça ilginin hayli yüksek olacağı ortada. Taraftarımızın her zamanki gibi desteğiyle gülen taraf olacağımıza inanıyorum."