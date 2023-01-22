Konyaspor: 8 - Ankaragücü: 4

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Konyaspor ile Ankaragücü yarın saat 20.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 27 puan toplarken, sarı-lacivertliler ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 19 puan aldı. Maç öncesinde yeşil-beyazlılar 7. sırada, Ankara ekibi ise 13. sırada bulunuyor.

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yusuf Demir kararını verdi

32. RANDEVU

Konyaspor ile Ankaragücü, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 31 maçta iki takım da 12 galibiyet aldı. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu karşılaşmalarda Konyaspor 39 kez gol sevinci yaşarken, Ankaragücü de 48 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor, bu müsabakalarda 8 kez rakibini mağlup ederken, 4 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlılar sahasındaki maçlarda 26 kez gol atma başarısı gösterirken, sarı-lacivertiler de 19 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi

Rıdvan Dilmen transferi açıkladı "11 milyon avroya sattılar"

LİGİN EN FAZLA BERABERE KALAN TAKIMI

Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 18 karşılaşmada 9 defa berabere kaldı. Konya ekibi, bu istatistikle ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor. Yeşil-beyazlıları 7 beraberlikle Adana Demirspor ve Gaziantep FK takip ediyor.

Yeni sözleşmede önemli detay Arda Güler imzayı atıyor

MURAT ERDOĞAN İLK KEZ DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Antalya bölgesi hakemi olan Murat Erdoğan bu maçla beraber Süper Lig'de ilk kez maç yönetecek. Erdoğan daha önce Konyaspor'un 22 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Kupası'nda oynadığı ve uzatmalarda 3-2 galip geldiği Bodrumspor maçında görev aldı.