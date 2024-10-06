İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2024 Pazar / 3 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Konyaspor 90+7'de 3 puanı kaptı!

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk eden Konyaspor 1-0' geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü Danijel Aleksic 90+7 attı.

6 Ekim 2024 Pazar 15:40 - Güncelleme:
Konyaspor 90+7'de 3 puanı kaptı!
ABONE OL

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi Konyaspor, 2-1 kazandı.

Mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi. Eyüpspor, 65. dakikada Ahmed Kutucu ile öne geçti. Performansıyla A Milli Takım'a da seçilen Ahmed Kutucu, bu sezon ligdeki 3. golünü attı. Konyaspor, Eyüpspor'un golüne 72. dakikada Yusuf Erdoğan ile cevap verdi. Konyaspor'un galibiyet golü 90+7'de Danijel Aleksic'ten geldi.

ALİ ÇAMDALI ATILDI

Konyaspor, karşılaşmanın 88. dakikasında Eyüpspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Erkan Özdamar, oyunu sürdürdü. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Konyaspor, 11 puana yükseldi. Eyüpspor, 12 puanda kaldı.

Konyaspor, ara sonrası Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, milli ara sonrası Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

19. dakikada Bazoer'in pasında topla buluşan Kramer'in şutu kaleci Berke Özer'de kaldı.

32. dakikada Saiz'in pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunu kaleci Slowik önledi.

37. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasında topa gelişine vuran Bruno'nun şutu kaleci Slowik'te kaldı.

45+5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün pasında topla buluşan Keyta'nın sert şutunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.