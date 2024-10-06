Konyaspor 90+7'de 3 puanı kaptı!

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi Konyaspor, 2-1 kazandı.

Mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi. Eyüpspor, 65. dakikada Ahmed Kutucu ile öne geçti. Performansıyla A Milli Takım'a da seçilen Ahmed Kutucu, bu sezon ligdeki 3. golünü attı. Konyaspor, Eyüpspor'un golüne 72. dakikada Yusuf Erdoğan ile cevap verdi. Konyaspor'un galibiyet golü 90+7'de Danijel Aleksic'ten geldi.

ALİ ÇAMDALI ATILDI

Konyaspor, karşılaşmanın 88. dakikasında Eyüpspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Erkan Özdamar, oyunu sürdürdü. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Konyaspor, 11 puana yükseldi. Eyüpspor, 12 puanda kaldı.

Konyaspor, ara sonrası Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, milli ara sonrası Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

19. dakikada Bazoer'in pasında topla buluşan Kramer'in şutu kaleci Berke Özer'de kaldı.

32. dakikada Saiz'in pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunu kaleci Slowik önledi.

37. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasında topa gelişine vuran Bruno'nun şutu kaleci Slowik'te kaldı.

45+5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün pasında topla buluşan Keyta'nın sert şutunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)