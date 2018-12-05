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Konyaspor açıkladı! 'Yeni takım kuruyoruz'

Atiker Konyaspor, Bedensel Engelliler Badminton Takımı kurma kararı aldığını duyurdu.

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Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

Hilmi Kulluk Başkanlığı’nda haftalık olağan toplantısını 3 Aralık 2018 Pazartesi Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştiren yönetim kurulumuz önemli bir karara imza attı.

Yönetimimiz, kulübümüz bünyesinde yeni bir takımın ivedilikle oluşturmasını gündemine aldı. Görüşmeler neticesinde Dünya Engelliler Günü’nde Bedensel Engelliler Badminton Takımının kuruluşu oybirliğiyle gerçekleşmiş oldu.

Atiker Konyaspor’umuzun bu branşta ilk hedefi olimpiyatlara katılacak sporcuları yetiştirmek, desteklemek ve bu alanda kulübümüz ile şehrimizin marka değerini hak ettiği yere taşımak olacak.

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