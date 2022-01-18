Konyaspor, Adana Demirspor'u tek golle geçti

18 Ocak 2022 Salı 22:11 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 22:16

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynana mücadelede Konyaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyete getiren golü 53. dakikada Amar Rahmanovic kaydetti.

Konyaspor'da trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için maç öncesinde ve maç sırasında da duygu dolu anlar yaşandı. Atılan gol de Ahmet Çalık'a armağan edildi.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 42 yaparken, Adana Demispor ise 34 puanda kalırken Süper Lig'de 6 maç sonra kaybetti.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Altay deplasmanına gidecek. Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

AHMET ÇALIK İÇİN DUYGU DOLU ANLAR

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşan İttifak Holding Konyaspor'da futbolcular, maç öncesi ısınmaya, trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşları Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu 6 numaralı tişörtlerle çıktı.

Karşılaşma öncesinde stat girişlerinde kurulan stantlarda üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu atkı ve karanfil dağıtıldı. Ayrıca stadyumun içiresine Ahmet Çalık'ın büyük fotoğrafı asıldı.

Taraftarlar ısınmaya çıkan futbolcuları çağırarak; "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı.

Konyaspor tarafından Ahmet Çalık anısına hazırlanan videoyu, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ve yöneticiler, Ahmet Çalık'ın kardeşi Fatih Emre Çalık'la birlikte izledi. Tribünde bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamazken rakip takımın futbolcuları da videoyu izledi.

Öte yandan, tribünlerde "Yüreğime ayaz vururda sen üşürsün oralarda" yazısının altına Ahmet Çalık'ın "melek kanatlı" resmi açıldı.

Konyasporlu futbolcular karşılaşmaya da siyah formayla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muric'ten döndü.

15. dakikada kaleci Muric'in uzun topuna hareketlenen Vargas'ın şutunda, top kaleci Sehic'de kaldı.

43. dakikada Svensson'un ceza sahası içinden sert şutunda, kaleye yönelen topu Abdülkerin Bardakçı kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Michalak'ın sert şutunda, kaleci Muric topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51'inci dakikada Bytyqi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Michalak'ın şutunda top kaleci Muric'den döndü. Dönen topu önünde bulunan Skubic'un şutunda defans topu uzaklaştırdı.

53' üncü dakikada Guilherme'nin köşe vuruşunda ceza sahasında Bytyqi'nin kafa vuruşunda top kaleci Muric'den döndü. Dönen topu önünde bulan Rahmanovic'in şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı:1-0.

Yeşil-beyazlı oyuncular gol sevince yedek kulübesine gelerek kutladı ve ardından kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın 6 numaralı formasını havaya kaldırıldı.

81'inci dakikada topla ceza sahasına giren Assambalonga'nın şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Selahattin Altay

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic- Skubic, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Rahmanovic (Dk. 77 Mpoku), Bytyqi (Dk. 89 Çekici), Soner (Dk. 89 Oğulcan), Hadziahmetovic, Michalak, Ahmed Hassan (Dk. 68 Cikalleshi)

ADANA DEMİRSPOR: Muric- Tayyip, Samet, Svensson, Alper (Dk. 68 İsmail ), Yunus, Sinan (Dk. 77 Castro), Vargas (Dk. 77 Akintola), Stambouli, Bjarnason, Assombalonga

GOLLER: Dk. 53 Rahmanovic ( İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Adil, Rahmanovic, Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Alper, Assambalonga (Adana Demirspor)