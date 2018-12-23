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Konyaspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, 24 Aralık Pazartesi Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
 
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı
 
Daha sonra 5'e 3 pas çalışmasıyla sürdürülen antrenman, dar alanda oyunları ve koordinasyon hareketleriyle devam etti.
 
İdman, taktik çalışma ve 8'e 8 çift kale maçla tamamlandı.
 
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

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