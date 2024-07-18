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Spor

Konyaspor, Almere City'yi 3 golle yendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda ekibi Almere City'yi 3-2 yendi.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 19:43 - Güncelleme:
Konyaspor, Almere City'yi 3 golle yendi
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Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Konyaspor sahaya Slowik, Niko, Damjanovic, Calusic, Yasir Subaşı, Ufuk Akyol, Boateng, Yusuf Erdoğan, Oğulcan Ülgün, Moreno ve Emrehan Gedikli ilk 11'iyle çıktı.

Almere City'nin ilk 11'inde ise Wendlinger, Floranus, Jacobs, Jochem, Valles, Resink, Robinet, Zagaratis, Guilhaume, Mattoir ve Barbet yer aldı.

Karşılaşmayı Konyaspor 3-2'lik skorla kazanırken, yeşil-beyazlıların gollerini 16. dakikada Moreno, 65. dakikada Adil Demirbağ ve 79. dakikada Sambou Junior kaydetti.

Almere City'nin golleri ise 75. dakikada Dors ve 87. dakikada Hansen'den geldi.

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