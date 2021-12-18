Konyaspor, Antalyaspor'u 90+3'de yıktı

18 Aralık 2021 Cumartesi 18:07 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:25

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+3'de Endri Çekici kaydetti. Sağ kanattan Skubic'in taç atışından ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti. Seken topu, ceza sahası yayında önünde bulan Endri Çekiçi sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu köşeden filelere gönderdi.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 33 yaparken yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topa yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada Doğukan Sinik'in pasına hareketlenen Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içinden şutunda kaleci Sehic'ten seken topu Skubic, kale çizgisinden kornere çıkardı.

36. dakikada Bytyqi'nin sol taraftan ortasında, Serdar Gürler'in kafa vuruşunda kaleci Boffin topa iki hamlede sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve devre golsüz sona erdi.

58'inci dakikada Bytyqi'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Mpoku'nun sert şutunda top savunmadan döndü. Dönen topa gelişine vuran Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

85'inci dakikada gelişen Konyaspor atağonda Michalak savunma arkasına sarktı. Bu oyuncun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Boffin'den sekti. Ceza alanı içine seken topa Ahmed Hassan ayak koydu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

90+2'nci dakikada Konyaspor öne geçti. Skubic'in uzun taç atışında Ahmed Hassan kafayla arkaya aşırttı. Endri Çekiçi'nin sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İttifak Holding Konyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özeral

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 46 Mpoku), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 84 Alper Uludağ), Rahmanovic (Dk. 80 Çekiçi), Bytyqi (Dk. 70 Michalak), Cikalleshi (Dk. 70 Ahmed Hassan)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Milosevic (Dk. 64 Ghacha), Amilton (Dk.53 Floranus), Güray Vural, Doğukan Sinik (Dk. 83 Eren Albayrak), Mukairu (Dk. 64 Gökdeniz Bayraktar)

GOL: Dk. 90+2 Endri Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Skubic, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Serdar Gürler, Çekici (İttifak Holding Konyaspor) - Amilton, Ghacha (Fraport Tav Antalyaspor)