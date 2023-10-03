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Spor

Konyaspor: Arda Kardeşler'in kararları karşılaşmanın önüne geçti

TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel, Beşiktaş ile yaptıkları maçın hakemi Arda Kardeşler'in karşılaşmanın skorunu doğrudan etkilediğini belirtti.

AA3 Ekim 2023 Salı 17:46 - Güncelleme:
Konyaspor: Arda Kardeşler'in kararları karşılaşmanın önüne geçti
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Mahmut Güzel, Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler'e yönelik kulüp yönetiminin eleştirilerini sürdürdü.

"KONYASPOR'UN TEK İSTEDİĞİ ADALET"

"Pazar gün oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler bize göre net olarak ifade etmek gerekirse maçın skorunu etkilemiştir. Pozisyonu tekrar izleyenler açıkça görmüştür, Beşiktaşlı sporcu Aboubakar bile top eline değince duraksadı, o bile hakemin penaltı çalmasını bekledi. Fakat hakem Arda Kardeşler ne yazık ki büyük bir hataya imza attı ve oyunu devam ettirdi. Pazar günü penaltımızın verilmediğini düşünüyoruz. Daha dramatik olan VAR'ın devreye girmemesi oldu. Meselenin özünde yine Arda Kardeşler'in çalmadığı penaltı düdüğü var. Penaltı pozisyonu takımımızın maalesef tüm motivasyonunu yerle bir etti. Hakemlerin kararları takımların kaderleriyle oynuyor. Konyaspor'un da tek istediği adalet."

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz da sakatlığı süren golcü oyuncusu Cikalleshi'nin Hatayspor maçında sahada olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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