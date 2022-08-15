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Spor

Konyaspor, Başakşehir ile yenişemedi

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan maçta Konyaspor ile Başakşehir golsüz berabere kaldı.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:15 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Konyaspor'un stadındaki zemin sorunu nedeniyle Eskişehir'de oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, taraftarlarla gerginlik yaşadı. Genç teknik adam, devre arası düdüğünün ardından soyunma odasına giderken tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Bunun ardından Belözoğlu, kendisine tepki gösteren taraftarları güvenlik güçlerine şikayet etti.

Bu sonucun ardından Başakşehir 4 puana yükseldi. Konyaspor ise puanını 2 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor İstanbulspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Bytyqi, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

36. dakikada Medipol Başakşehir atağında sol kanattan ceza sahasına giren Münir Chouiar, Szysz'a pas verdi. Szysz'ın yerden vuruşunda top kalecinin solundan dışarı çıktı.

44. dakikada yeşil-beyazlı takımının atağında ceza sahasında topla buluşan Guilherme, penaltı noktası yakınlarındaki Soner Dikmen'e pas verdi. Müsait pozisyondaki Dikmen'in vuruşunu kaleci Volkan Babacan çıkardı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

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