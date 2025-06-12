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Spor

Konyaspor Başkan Adayı Ömer Atiker'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Konyaspor'da ertelenen olağan genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Ömer Atiker'in yönetim kurulu listesi belli oldu.

IHA12 Haziran 2025 Perşembe 10:07 - Güncelleme:
Konyaspor Başkan Adayı Ömer Atiker'in yönetim kurulu listesi belli oldu
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Konyaspor'da, 13 Haziran Cuma günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayı Ömer Atiker'in listesi belli oldu. Başkan adayı Ömer Atiker'in yönetim kurulu listesi şu şekilde:

"Ahmet Ayan, Ali Kaya, Celalettin Hakan Katırcı, Cengiz Yönet, Emre Demirkol, Fikret Yapalı, Galip Sapçıoğlu, Gülveri Korkmaz, Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Uysal, İsa Özgençoğlu, İsmail Korkmaz, Lütfi Başaran, Mahmut Karabulut, Mehmet Baypınar, Metin Koncagül, Muammed Şeker, Mustafa Damkacı, Okay Tıngır, Oktay Erkek, Ömer Demirhan, Osman Erhan, Remzi Mert Selek, Yunus Derebağ, Yusuf Küçükbakırcı."

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