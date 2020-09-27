27 Eylül 2020 Pazar 15:58 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 17:10

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Konyaspor - Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Alpaslam Dedeş ve Mustafa Savranlar yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Sarper Barış Saka. Maçın VAR'ı Atilla Karaoğlan, AVAR'ı ise Tarık Ongun.

SERGEN YALÇIN'DAN ATAKAN ÜNER SÜRPRİZİ

Takımların ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takıma Altınordu'dan transfer olan genç kanat oyuncusu Atakan Üner'e ilk 11'de görev veriyor.

İLK 11'LER

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N’Sakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven Yalçın

KONYASPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 0 (CANLI ANLATIM)

Ve maç başladı

7. dakikada Tyler Boyd'un sol kanattan Konyaspor ceza sahasına doğru yaptığı ortada top doğrudan dışarı çıktı.

18. dakikada soldan Beşiktaş ceza sahasına giren Ömer Ali yerden pasını çıkardı. Topla buluşan Shengelia'nın ceza sahası ön çizgisinden şutundan top N'Sakala'ya çarparak dışarı çıktı.

19. dakikada soldan Ömer Ali'nin kullandığı kornerde, Beşiktaş kalecisi Ersin çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

23. dakikada hakem su molası verdi.

27. dakikada Shengelia'nın sağdan ceza Beşiktaş ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ersin çıktı ve topu kontrol etti.

28. dakikada soldan Ömer Ali'nin kullandığı kornerde, Shengelia kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Konyaspor 1-0 öne geçti.

30. dakikada Konyaspor'da Marko Jevtovic, Güven Yalçın'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

34. dakikada Ljajic'in kullandığı köşe vuruşuna Welinton ceza sahasında kafa vurmak isterken Uğur'a faul yaptı.

38. dakikada Vida'nın ayağına basarak faul yapan Konyaspor'un golcüsü Cikalleshi sarı kart gördü.

40. dakikada Hadziahmetovic'e faul yapan Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal sarı kart gördü.

41. dakikada Ömer Ali'nin soldan kullandığı kornerde, Uğur Demirok ön direkte kafayı vurdu ancak top auta çıktı.

42. dakikada Mensah'ın Konyaspor ceza yayından sert şutunda top, takım arkadaşı Ljajic'e çarparak dışarı çıktı.

45. dakikada hakem ilk yarının sonuna en az 2 dakika ekledi.

İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARI

Karşılaşmada 2. yarı başladı...

46. dakikada Beşiktaş'ta Atakan Üner oyundan çıktı, Vincent Aboubakar oyuna girdi.