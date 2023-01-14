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Spor

Konyaspor - Beşiktaş | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor. Konyaspor - Beşiktaş maçının canlı skor takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz...

14 Ocak 2023 Cumartesi 15:44 - Güncelleme:
Konyaspor - Beşiktaş | CANLI
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MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Konyaspor - Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ümit Öztürk. Müsabakanın VAR koltuğunda Serkan Tokat otururken, AVAR'da ise Mete Kalkavan ve Ekrem Kan bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi...

KONYASPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 0
GOL: Dk. 1 Mert Günok (K.K.) (Konyaspor)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf

Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun

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