MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Konyaspor - Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ümit Öztürk. Müsabakanın VAR koltuğunda Serkan Tokat otururken, AVAR'da ise Mete Kalkavan ve Ekrem Kan bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi...

KONYASPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 0

GOL: Dk. 1 Mert Günok (K.K.) (Konyaspor)



Takımların ilk 11'leri şöyle:

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf

Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun