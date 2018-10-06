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Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Atiker Konyasporlu futbolcular, Beşiktaş karşılaşması öncesi son çalışmasını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi.     

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Beşiktaş maçının taktik çalışmasıyla sürdürülen idman, çift kale maç ile tamamlandı.     

Takım kaptanı Ali Turan, fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.

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