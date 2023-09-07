Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve 5'e 2 pas çalışması ile başladı. Daha sonra antrenman pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, idmanı yarı sahada çift kale maç ile tamamladı. Çalışmalara ülkelerinin milli takımlarında bulunan Sokol Cikalleshi, Francisco Calvo, Bruno Paz, Alexandru Cicaldau ve Niko Rak katılmadı.

Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.