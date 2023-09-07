İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8365
  • EURO
    28,7567
  • ALTIN
    1655.63
  • BIST100
    8337.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, milli maç arası nedeniyle yaptığı 4 günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

IHA7 Eylül 2023 Perşembe 22:56 - Güncelleme:
Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve 5'e 2 pas çalışması ile başladı. Daha sonra antrenman pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, idmanı yarı sahada çift kale maç ile tamamladı. Çalışmalara ülkelerinin milli takımlarında bulunan Sokol Cikalleshi, Francisco Calvo, Bruno Paz, Alexandru Cicaldau ve Niko Rak katılmadı.

Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.