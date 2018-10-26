Konyaspor deplasmanı öncesi Başakşehir'de 3 eksik
Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul ekibi Başakşehir, Konyaspor'a konuk oluyor.
Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligdeki ilk 9 maçında 18 puan toplayan Medipol Başakşehir, lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
İlk 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Atiker Konyaspor ise 13 puana sahip.
Eksikler
Medipol Başakşehir'de, sarı kart cezalısı Junior Caiçara ve sakatlığı süren Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Emre Belözoğlu'nun da bu karşılaşmada maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.
(AA)
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