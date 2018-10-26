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Konyaspor deplasmanı öncesi Başakşehir'de 3 eksik

Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul ekibi Başakşehir, Konyaspor'a konuk oluyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol   Başakşehir, yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da  başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligdeki ilk 9 maçında 18 puan toplayan Medipol Başakşehir, lider  Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

İlk 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Atiker  Konyaspor ise 13 puana sahip.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de, sarı kart cezalısı Junior Caiçara ve sakatlığı  süren Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Emre Belözoğlu'nun da bu  karşılaşmada maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

(AA)

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