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Spor

Konyaspor, deprem bölgesine 100 adet konteyner ev gönderdi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yönetim kurulu ve yardımseverlerin işbirliği ile deprem bölgesine 100 adet konteyner ev gönderdi.

7 Şubat 2023 Salı 18:43 - Güncelleme:
Konyaspor, deprem bölgesine 100 adet konteyner ev gönderdi
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Konyaspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için 100 adet konteyner ev gönderdiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Başkanımız Fatih Özgökçen himayesinde yönetim kurulumuz ve yardımseverlerin işbirligi ile 100 adet konteyner evimiz, deprem bölgesine gidiyor. Konyaspor konteyner kenti, yetkililerin göstereceği yerde depremzede kardeşlerimize hizmet edecek..." ifadelerine yer verildi.

İşte Konyaspor'un paylaşımı:

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