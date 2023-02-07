Konyaspor, deprem bölgesine 100 adet konteyner ev gönderdi

Konyaspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için 100 adet konteyner ev gönderdiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Başkanımız Fatih Özgökçen himayesinde yönetim kurulumuz ve yardımseverlerin işbirligi ile 100 adet konteyner evimiz, deprem bölgesine gidiyor. Konyaspor konteyner kenti, yetkililerin göstereceği yerde depremzede kardeşlerimize hizmet edecek..." ifadelerine yer verildi.

İşte Konyaspor'un paylaşımı: