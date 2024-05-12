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Spor

Konyaspor derin bir nefes aldı!

Trendyol Süper Lig'in 36'ncı haftasında Konyaspor, evinde Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

12 Mayıs 2024 Pazar 21:54 - Güncelleme:
Konyaspor derin bir nefes aldı!
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Konya MEDAŞ Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 3-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Steven N'Zonzi, 28. dakikada Guilherme Sitya ve 38. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.

KONYASPOR 2 PUAN YUKARIDA

Son 2 maçında 4 puan kazanan Konyaspor, puanını 40'a çıkardı ve küme düşme hattının 2 puan üzerine çıktı.

Son 3 maçında 2. kez yenilen Samsunspor 42 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA KRİTİK RANDEVU

Konyaspor, gelecek hafta Kayserispor ile kümede kalma yolunda kritik bir maça çıkacak. Samsunspor ise sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

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