Konyaspor derin bir nefes aldı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Konya MEDAŞ Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 3-0'lık skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Steven N'Zonzi, 28. dakikada Guilherme Sitya ve 38. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.
KONYASPOR 2 PUAN YUKARIDA
Son 2 maçında 4 puan kazanan Konyaspor, puanını 40'a çıkardı ve küme düşme hattının 2 puan üzerine çıktı.
Son 3 maçında 2. kez yenilen Samsunspor 42 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA KRİTİK RANDEVU
Konyaspor, gelecek hafta Kayserispor ile kümede kalma yolunda kritik bir maça çıkacak. Samsunspor ise sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.