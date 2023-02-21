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Spor

Konyaspor, dostluk maçında Afyonspor'u farklı yendi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı dostluk maçında Afyonspor'u 5-0 yendi.

IHA21 Şubat 2023 Salı 18:01 - Güncelleme:
Konyaspor, dostluk maçında Afyonspor'u farklı yendi
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Konyaspor, hatıra bilet gelirinin tamamı depremzedelere bağışlanacağı dostluk maçında TFF 2. Lig takımlarından Afyonspor'u 5-0 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda seyircisiz oynanan karşılaşma öncesi Konyaspor, depremden etkilenen şehirlerin plaka kodu ve 'Yaralarımızı Hep Birlikte Saracağız' yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı. Mücadeleye etkili başlayan Konyaspor maçın 14. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Adil Demirbağ'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. 40.dakikada ise Kondrad'ın yerden sert şutu ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. Etkili oyununu 2. yarı da sürdüren Konya ekibi 56.dakikada Muriç'in sert şutunu tamamlayan Mame Diouf'un golüyle durumu 3-0 yaptı. 58.dakikada ise Muriç'in açtığı ortaya şık bir kafa vuruşu yapan Mame Diouf takımının 4. kendisinin ise 2.golünü attı. 85. dakikada ise Robert Muriç'in yerden plase vuruşu ile durum 5-0'a geldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

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