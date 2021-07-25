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Spor

Konyaspor, Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

DHA25 Temmuz 2021 Pazar 18:54 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 18:54
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Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya BB Erzurumspor, Szumski, Celal, Aykut, Fırat, Mustafa, Gökhan Kardeş, Gökhan Alsan, Özgür, Novikovas, Ahmet ve Olanare ilk 11'iyle başladı. Konyaspor'un ilk 11'i ise Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic, Daci ve Cikalleshi'den oluştu. Konyaspor, 9'uncu dakikada Hadziahmetovic'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. 22'nci dakikada Rahmanovic, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Erzurumspor, 69'uncu dakikada Oltan'ın golüyle farkı 1'e indirse de Konyaspor, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

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