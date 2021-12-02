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Spor

Konyaspor, evinde 3-1 kazanarak turladı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda evinde Silahtaroğlu Vanspor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

2 Aralık 2021 Perşembe 21:19 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 21:19
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda İttifak Holding Konyaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü'nü 3-1 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi.

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Bersan Duran

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray Birniçan, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Anicic (Dk. 46 Abdülkerim Bardakçı), Alper Uludağ, Rahmanovic (Dk. 80 Musa Çağıran), Oğulcan Ülgün (Dk. 39 Çekiçi), Michalak, Mpoku, Ahmet Karademir (Dk. 46 Serdar Gürler), Ahmed Hassan (Dk. 80 Kravets)

SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK: Aydın Bağ, Kerem Vapurluoğlu (Dk. 79 İlyas Ekiz), Mete Yıldız, İsmet Kavuştu (Dk. 88 Mehmet Servan Çetin), Barış Gök, Furkan Polat (Dk. 46 Selim Kayacı), Oktay Aydın, Kubilay Akyüz, Emrah Tacir (Dk. 79 Fatih Somuncu), Sedat Komi (Dk. 46 Güney Tutcuoğlu), Hamza Küçükköylü

GOLLER: Dk. 33 Barış Gök (Kendi kalesine), Dk. 71 Alper Uludağ, Dk. 76 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 34 Hamza Küçükköylü (Silahtaroğlu Vanspor FK)

SARI KARTLAR: Dk. 26 İsmet Kavuştu, Dk. 75 Barış Gök, Dk. 76 Selim Kayacı (Silahtaroğlu Vanspor FK)

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