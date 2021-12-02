Konyaspor, evinde 3-1 kazanarak turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda İttifak Holding Konyaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü'nü 3-1 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi.
STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Bersan Duran
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray Birniçan, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Anicic (Dk. 46 Abdülkerim Bardakçı), Alper Uludağ, Rahmanovic (Dk. 80 Musa Çağıran), Oğulcan Ülgün (Dk. 39 Çekiçi), Michalak, Mpoku, Ahmet Karademir (Dk. 46 Serdar Gürler), Ahmed Hassan (Dk. 80 Kravets)
SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK: Aydın Bağ, Kerem Vapurluoğlu (Dk. 79 İlyas Ekiz), Mete Yıldız, İsmet Kavuştu (Dk. 88 Mehmet Servan Çetin), Barış Gök, Furkan Polat (Dk. 46 Selim Kayacı), Oktay Aydın, Kubilay Akyüz, Emrah Tacir (Dk. 79 Fatih Somuncu), Sedat Komi (Dk. 46 Güney Tutcuoğlu), Hamza Küçükköylü
GOLLER: Dk. 33 Barış Gök (Kendi kalesine), Dk. 71 Alper Uludağ, Dk. 76 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 34 Hamza Küçükköylü (Silahtaroğlu Vanspor FK)
SARI KARTLAR: Dk. 26 İsmet Kavuştu, Dk. 75 Barış Gök, Dk. 76 Selim Kayacı (Silahtaroğlu Vanspor FK)