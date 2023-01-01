Konyaspor evinde Sivasspor'u ağırlayacak

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çarşamba günü Sivasspor ile evinde karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maç ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Konyaspor son maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Geçtiğimiz haftayı ise bay geçen takımdı.

Sivasspor ise son maçında evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.