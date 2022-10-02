Konyaspor evinde tek golle kazandı

Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

3 GOLE VAR ENGELİ

Konyaspor'da Zimer Bytyqi'nin 45. dakikada, Calvo'nun ise 59. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Ümraniyespor'un 84. dakikada Umut Nayir ile eşitliği yakaladığı gol de elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Ligde gol yememe ve galibiyet serisini geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında kaybeden yeşil beyazlı ekip, bu sezon sahasında henüz yenilgi yüzü görmedi. Konyaspor bu galibiyetle puanını Galatasaray, Adana Demirspor ve 1 maçı eksik olan Medipol Başakşehir'le aynı yaptı(17).

Sezona kötü bir başlangıç yapan Ümraniyespor, ligde aldığı 2 puanın 1'ini Fenerbahçe'den diğerini ise Gaziantep FK'dan aldı. Bu sonuçla 6. yenilgisini alan Ümraniyespor haftayı 2 puanla son sırada tamamladı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Lenjani'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

24. dakikada Popov'un sağ kanattan pasına hareketlenen Onur Ayık'ın ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

31. dakikada Mrsic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi.

45+2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

71. dakikada Geraldo'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.

77. dakikada Muric'in ceza sahası dışından vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin Altay

ARABAM.COM KONYASPOR: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 69 Muric), Soner Dikmen (Dk. 69 Oğulcan Ülgün), Bytyqi (Dk. 87 Uche Ikpeazu), Muhammet Demir (Dk. 75 Diouf)

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir, Popov (Dk. 79 Del Valle), Glumac, Allyson, Lenjani, Serkan Göksu (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Mrsic (Dk. 46 Avounou), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Geraldo), Bettaieb (Dk. 66 Umut Nayir)

GOL: Dk. 45+2 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor)

SARI KART: Dk. 45+3 Muhammet Demir, Dk. 82 Guilherme, Dk. 83 Bytyqi (Arabam.com Konyaspor), Dk. 90+4 Onur Ayık (HangiKredi Ümraniyespor)