Konyaspor, evinde Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı

6 Aralık 2021 Pazartesi 22:03 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 22:03

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. maçtır kazanamayan Konyaspor, puanını 27 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 5 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 18. sırada yer buldu.

Konyaspor, gelecek hafta Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Çekiçi'nin ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa sahip oldu.

6. dakikada Mounir'in ceza sahasının sol çaprazından yerden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen'in yerden şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

66. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşunda, ceza sahası içinde topa yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

79. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahasına ortasında, Guilherme'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu tokatladı.

90+2. dakikada Aabid'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede topa hakim oldu.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic (Dk. 85 Michalak), Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 60 Mpoku), Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi (Dk. 60 Rahmanovic), Bytyqi, Cikalleshi

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Haddadi, Mallan, Aabid (Dk. 90+3 Jospin), Ndong, Mounir, Adem Büyük (Dk. 90 Haqi Osman)

SARI KARTLAR: Dk. 55 Abdülkerim Bardakçı, Rahmanovic, (Maç sonu) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 83 Sumudica (Teknik direktör), Dk. 90+1 Karim Hafez, Sadık Çiftpınar (Maç sonu) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)