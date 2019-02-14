İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3069
  • 5,9976
  • 223.477
  • 102.129
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Konyaspor Fenerbahçe'ye bileniyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor hazırlıklarını taktik çalışma ile sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile 22. hafta maçında karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, taktik çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Jens Jonsson katılmazken, Selim Ay ve Amir Hadziahmetovic takımla birlikte çalıştı.

Isınma ve çabukluk çalışması ile başlayan antrenman 4 grupta oynanan 4’e 1 pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Oyuncular taktik çalışma ile antrenmanı sonlandırdı.

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Silahlarınızı, artık gömebilirsiniz'

'Silahlarınızı, artık gömebilirsiniz'

Harran'da 9 asırlık ilginç keşif

Harran'da 9 asırlık ilginç keşif

NASA'dan 'Türkiye' açıklaması

NASA'dan 'Türkiye' açıklaması

8 bin 400 kişiyi gözaltına alındı

8 bin 400 kişiyi gözaltına alındı

Türkiye-Rusya-İran'dan ortak açıklama

Türkiye-Rusya-İran'dan ortak açıklama

'CHP'li adayların PKK ve FETÖ bağlantısı yok'

'CHP'li adayların PKK ve FETÖ bağlantısı yok'

AB ülkelerine seslendi: İran nükleer anlaşmasından çekilin

AB ülkelerine seslendi: İran nükleer anlaşmasından çekilin

Bakan Soylu'dan çok sert sözler: Başını ezeceğiz

Bakan Soylu'dan çok sert sözler: Başını ezeceğiz
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye’den büyük başarı: İlk 5’teyiz

Türkiye’den büyük başarı: İlk 5’teyiz

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

Konteynerden muz yerine bakın ne çıktı

Konteynerden muz yerine bakın ne çıktı

15 yıldır Mars yüzeyindeydi! Misyonu sonlandırıldı

15 yıldır Mars yüzeyindeydi! Misyonu sonlandırıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA