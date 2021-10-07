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Spor

Konyaspor, Galatasaray maçına İlhan Palut'suz hazırlanıyor

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un bugünkü antrenmanına UEFA Pro Lisans kursunda bulunan teknik direktör İlhan Palut katılmadı.

AA7 Ekim 2021 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 15:26
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 17 Ekim Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ülke milli takımlarında bulunan Ibrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Sokol Cikalleshi, Zymet Bytyqi ve Ahmed Hassan katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, güç çalışması ve pas oyununun ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan UEFA Pro Lisans kursunda bulunan teknik direktör İlhan Palut antrenmana katılmazken, altyapıdan Abdülsamed Kaya, Emre Pehlivan, İzzet Karakaya, Erkan Sasa, İsmail Bozkurt, Hüseyin Biber ve kaleci Ozan Özşen çalışmada yer aldı.

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