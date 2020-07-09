Konyaspor, Gaziantep'te yıkıldı!

09 Temmuz 2020 Perşembe 23:08 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 23:08

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk etti.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 86. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim, 89. dakikada Furkan Soyalp ve 90+9. dakikada Pawlowski attı. Konyaspor'un tek sayısını ise 13. dakikada Deni Milosevic kaydetti.

Lig'de 3 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, puanını 41 yaptı ve 8. sıraya yükseldi. Son 5 maçında 3. mağlubiyetini alan Konyaspor ise 30 puanla 17. sırada yer aldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta küme düşme potasından kurtulmak isteyen Kayserispor'a konuk olacak. Bulunduğu sıradan kurtulmayı hedefleyen Konyaspor ise lider Başakşehir'i ağırlayacak.