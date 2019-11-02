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Konyaspor, Gençlerbirliği ile yenişemedi

Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

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Süper Lig'in 10. hafta maçında çalkantılı günler geçiren, alt lig ekibi Eyüpspor'a Türkiye Kupası'nda elenen İttifak Holding Konyaspor, Hamza Hamzaoğlu'nun ilk maçına çıktığı Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatan ve ikinci yarı adeta 1. bölgesine hapsolan Aykut Kocaman'ın ekibi, rakip kaleye isabetsiz şut dahi yollayamadı. Buna karşılık Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri ise rakip kaleyi bombardımana tuttu. Karşılaşmada son dakikaya girildiğinde ise kazanılan kornerde açılan ortaya çok şık bir vuruş gerçekleştiren Yasin Pehlivan, Gençlerbirliği'ne beraberliği getirdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor 13 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise bu sezonki 7. puanını haneye yazdırdı.

Konyaspor önümüzdeki hafta ligin dişli ekiplerinden Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Bülent Uygun ile yeni bir macera peşinde olan Kayserispor'u konuk edecek.

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