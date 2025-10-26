İSTANBUL 22°C / 19°C
Spor

Konyaspor, Gençlerbirliği'ni devirdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor, 2-1 kazandı.

HABER MERKEZİ26 Ekim 2025 Pazar 19:33 - Güncelleme:
Konyaspor, Gençlerbirliği'ni devirdi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Enis Bardhi kaydetti. Ev sahibi Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 28. dakikada Oğulcan Ülgün attı.

Gençlerbirliği'nde 90+7. dakikada Thalisson Kelven ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

KONYASPOR, 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, ligde 3 maç aranın ardından galibiyetle tanıştı. Yeşil-beyazlı ekip son olarak sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SERİSİ SONLANDI

Öte yandan ev sahibi Gençlerbirliği'nin ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligde gelecek hafta Konyaspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak.

